Ertragreiche Zweier-Beziehung : Wie zwei Frauen in Bonn das Mentoring-Programm erleben

Das Programm „Mentoring4women“

Ob Ingenieurinnen oder Kauffrauen, Personalerinnen oder Handwerkerinnen – junge Frauen, die ihre Stärken im Job besser und gezielter nutzen wollen, sind bei „Mentoring4Women – Frauen in die Führung“ an der richtigen Adresse. Vorausgesetzt, die Unternehmen, für die sie arbeiten, haben fünf bis 249 Beschäftigte und nutzen die Chance, ihre weiblichen Nachwuchsführungskräfte im Rahmen des Programms des Kompetenzzentrums Frau und Beruf Bonn/Rhein-Sieg weiter zu qualifizieren und von erfahrenen Führungsfrauen beraten und unterstützen zu lassen. Erstmals ist dieses Angebot, das für 14 Tandems aus Mentorinnen und Mentees gilt, für kleinere Unternehmen kostenfrei. Unterstützt von der EU, vom Land NRW, von IHK, Kreishandwerkerschaft und Handwerkskammer startet die vierte Auflage des einjährigen Programms im März 2020. Es wendet sich an Firmen, die Führungsfrauen aus den eigenen Reihen entwickeln oder auf den nächsten Karriereschritt vorbereiten wollen. Neben den circa zwölf Beratungsgesprächen mit den Mentorinnen warten Workshops, Zielbestimmungen und Netzwerk-Dinner auf die Teilnehmerinnen. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.mentoring4women.de. Fragen beantwortet Projektleiterin Filiz Karsligil unter ☎ 0228-77 23 65 oder info@mentoring4women.de. Sie nimmt bis Ende Januar Anmeldungen entgegen. syl