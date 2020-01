Der bestmögliche Kompromiss : USA bezichtigen China nicht mehr der Währungsmanipulation

Peking Chinas Außenhandel geht zurück. Die US-Regierung bezichtigt China nicht mehr der Währungsmanipulation. Ein Teil des Handelsabkommens wird in Peking zwar begrüßt. Dennoch glaubt dort kaum jemand an eine Beilegung des Konflikts.

Ausgerechnet kurz vor der Unterzeichnung des ersten Abkommens im Handelskrieg zwischen den USA und China demonstriert Washington Harmonie: Am Montag hat das US-Finanzministerium den Vorwurf zurückgenommen, die Volksrepublik würde gezielt ihre Währung manipulieren, um die negativen Effekte der US-Strafzölle auszugleichen. Der Sprecher des Pekinger Außenamtes, Geng Shuang, begrüßte die Entscheidung: Sie decke sich mit dem Konsens der internationalen Gemeinschaft. Auch der chinesische Yuan ist spontan auf seinen höchsten Wert seit Juli ge­klettert.

Im chinesischen Netz hingegen wurde die Entscheidung Washingtons überaus kontrovers diskutiert: „Die chinesische Regierung war niemals Währungsmanipulator. Es spielt doch überhaupt keine Rolle, was die USA jetzt sagen“, schrieb etwa ein erboster Nutzer auf dem sozialen Netzwerk Weibo. Zumindest kurzfristig wird sich der seit rund zwei Jahren anhaltende Handelskonflikt zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt entspannen. Am Mittwoch wird schließlich eine chinesische Delegation unter Vizeministerpräsident Liu He im Weißen Haus den sogenannten „Phase-1-Deal“ zwischen den Vereinigten Staaten und China unterzeichnen. US-Präsident Donald Trump bezeichnete das geplante Abkommen bereits „als größten Handelsdeal aller Zeiten“.