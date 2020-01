Nicht nur für Briten attraktiv : In Bonn und der Region steigt die Zahl ausländischer Firmen

In Bonn und der Region steigt die Zahl ausländischer Firmen

Bonn In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis steigt die Zahl ausländischer Unternehmen. Das zeigt eine Studie, die die IHK am Freitag vorgestellt hat. Neben Bonn kann auch eine Stadt aus dem Rhein-Sieg-Kreis ganz besonders bei Firmen aus dem Ausland punkten.

Goodarz Mahbobi ist Gründer und Geschäftsführer des IT-Beratungsunternehmens Axxessio GmbH aus Bad Godesberg. Er findet die Region Bonn/Rhein-Sieg perfekt, um hier unternehmerisch tätig zu sein. „Bonn hat alle Vorteile einer Hauptstadt, und die Nachteile sind weg“, scherzt der Iraner. Die gute Infrastruktur, der Sitz von Dax-Unternehmen sowie die Hochschulen seien für ihn die Gründe für die Ansiedlung seines Unternehmens in der Region gewesen.

So wie Mahbobi geht es auch vielen anderen ausländischen Unternehmern: 5440 der 55 258 Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg sind ausländischer Herkunft. Damit wird fast jedes zehnte IHK-Mitgliedsunternehmen in der Stadt Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis von einem ausländischen Staatsangehörigen betrieben oder hat mehrheitlich ausländisches Gesellschaftskapital. Das zeigt eine Studie, die die IHK am Freitag vorgestellt hat. Seit 2016, als die Erhebung das letzte Mal gemacht wurde, ist die Zahl der ausländischen Unternehmen um elf Prozent gestiegen.