Die Folgen aus den Lebensmittel-Skandalen : So sollen Lebensmittel sicherer werden

Berlin Gammelwurst, schädliche Milch, Eier von leidenden Hennen in angeblichen Bio-Ställen – die Lebensmittelkontrolle in Deutschland hat ein gewaltiges Problem. Verbraucherschützer fordern Konsequenzen, die Politik sucht Lösungen.

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) und ihre Länderkollegen wollen Konsequenzen aus den Missständen ziehen. Verbraucherschützer fordern eine deutlich strengere Überwachung. Jüngst waren Packungen mit fettarmer Frischmilch wegen Durchfallerregern vom Markt genommen worden. In Hessen wurde Anfang Oktober der Betrieb des Wurst-Herstellers Wilke geschlossen, nachdem in seinen Produkten Listerien nachgewiesen wurden .

Oft werden Verstöße bei der Tierhaltung durch Tierschutzorganisationen aufgedeckt – wie jüngst in der Uckermark, wo die Tierschutzorganisation „Animal Rights Watch“ mit dem ZDF desolate Zustände in einem Legehennenbetrieb für Bio-Eier dokumentierte. Dutzende Hühner hatten kahle Stellen im Federkleid. Zudem wurden eitrige Kloaken durch andauerndes Eierlegen und tote Tiere zwischen lebenden Tieren dokumentiert. Von der konventionellen Tierhaltung war die vermeintliche Bio-Haltung nicht zu unterscheiden: Tausende Hennen mussten sich einen Stall teilen – auch auf dem Bio-Bauernhof.

8. Juli: In Bayern wird in Roggenmehl der Kunstmühle Reisgang eine erhöhte Konzentration sogenannter Alkaloide festgestellt. Die Produkte können von den Käufern zurückgegeben werden.

2. Oktober: In Hessen wird der Betrieb des Herstellers Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren geschlossen, nachdem in dessen Produkten wiederholt Listerien nachgewiesen wurden.

Die Zahl der Lebensmittelskandale hat sich in den vergangenen Monaten und Jahren nicht nur gefühlt vervielfacht. Die Entwicklung lässt sich auch an der Statistik ablesen. So hat sich etwa die Zahl der Lebensmittelrückrufe durch die Produzenten seit dem Jahr 2012 mehr als verdoppelt, wie unlängst das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Berlin mitteilte.