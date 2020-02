Vertrag läuft aus : Telekom-Deutschland-Chef Wössner geht zu Compugroup

Koblenz Dirk Wössner verlässt zum Jahresende die Deutsche Telekom. Der bisherige Deutschland-Chef des Bonner Unternehmens wird künftig den Softwareanbieter Compugroup leiten.

Der bisherige Deutschland-Chef der Deutschen Telekom Dirk Wössner wird künftig den Softwareanbieter Compugroup leiten. Der derzeitige Vorstandschef und Unternehmensgründer Frank Gotthardt wechsele nach 33 Jahren an die Spitze des Aufsichtsrats, teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend in Koblenz mit. Der Wechsel solle spätestens zum 1. Januar 2021 stattfinden. Compugroup entwickelt und verkauft Software für Arztpraxen und Apotheken.