1200 Mitarbeiter betroffen : Lufthansa schließt Flugbetrieb der deutschen SunExpress

Frankfurt/Main Der Lufthansa-Konzern schließt den Flugbetrieb der Beteiligung SunExpress Deutschland mit rund 1200 Mitarbeitern. Davon betroffen ist auch der Flugbetrieb in Köln/Bonn und Düsseldorf.

Der Flugbetrieb werde in Kürze eingestellt und ein geordneter Liquidationsprozess eingeleitet, hieß es in einer Mitteilung. In den kommenden Wochen sollten Lösungen „in vertrauensvollen Gesprächen mit unseren Mitarbeitern und Sozialpartnern“ erarbeitet werden. Die Marke werde auf Flüge aus der Region Deutschland, Österreich, Schweiz in die Türkei konzentriert. Weitere Ziele im Mittelmeerraum fallen damit vorerst weg.