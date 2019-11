Ifo-Geschäftsklimaindex : Stimmung in den Chefetagen der Ifo verbessert

LAGE IN NRW

Für das Jahr 2019 rechnet das Wirtschaftsforschungsinstitut RWI nur noch mit einem Plus der NRW-Wirtschaftsleistung von 0,3 Prozent, nachdem die Experten im Februar noch mit einem Zuwachs von 1,1, Prozent gerechnet hatten. Trotzdem nimmt die Zahl der Beschäftigten mit einem Plus von 1,9 Prozent beziehungsweise rund 120.000 neuen Stellen weiter stärker zu als im Bundesdurchschnitt. Dort wird nur ein Plus von 1,5 Prozent erwartet. Das sagte RWI-Konjunkturforscher Roland Döhrn bei der Präsentation des NRW-Herbstgutachtens in Düsseldorf. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) wies darauf hin, dass die gute Entwicklung in der Bauindustrie und bei Dienstleistungsbranchen die NRW-Wirtschaft in Gang hielten, obwohl die Industrie mit einem deutlichen Rückgang der Nachfrage kämpfe. Für 2020 rechnet das RWI mit einem Anziehen des Wachstums auf rund 0,8 Prozent in NRW, bundesweit auf 0,9 Prozent. rky