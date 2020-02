Rabatte für treue Kunden : So schlägt die Telekom gegen Vodafone zurück

Düsseldorf/Bonn Mit Rabatten für treue Kunden und auch für Neuzugänge versuchen Telekom oder auch Netcologne die neue Offensive von Vodafone zu kontern. Die Düsseldorfer haben den Markt mit ihrem neuen Preis für Ein-Gigabit-Anschlüsse geschockt.

Wie reagieren Telekom, O2 und Co. auf die am Montag angekündigten neuen Billigtarife von Vodafone für superschnelle Kabel-Anschlüsse? Der in Köln, Bonn und Aachen aktive Netzbetreiber Netcologne kündigt bis zu 50 Prozent Rabatt an. „Da simmer online, dat is prima“, heißt es bei dem Kölner Unternehmen passend zur Session. Die ersten sechs Monate bei einem Zugang mit 250 Megabit kosten nur noch 24,98 Euro, dann sind allerdings 49,95 Euro im Monat fällig. Der sehr teure Ein-Gigabit-Tarif von 119,95 im Monat hat sich auf 59,95 halbiert, immer noch 20 Euro mehr als der neue Kampfpreis von Vodafone in Höhe von 39,99 Euro für ein Gigabit.