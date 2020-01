Mehr Geld für Modernisierung : Schienennetz der Deutschen Bahn soll aufwendig saniert werden

Berlin Bund und Bahn haben den Vertrag unterzeichnet: Das 500 Seiten starke Werk soll den Grundstein für ein gewaltiges Modernisierungsprogramm des Streckennetzes legen. Allein für das marode Netz gibt es in diesem Jahrzehnt 86 Milliarden Euro.

Doch Kritiker sehen den Geldregen nicht so euphorisch. „Eine Notoperation, die den drohenden Kollaps im deutschen Schienennetz abwenden soll“, wittert der bahnpolitische Sprecher der Grünen, Matthias Gastel. Wenn nicht deutlich mehr Geld in die Schiene gesteckt werde, dauere es noch 15 bis 20 Jahre, bis der Sanierungsstau beseitigt sei. Zweifel am Ergebnis des Kraftaktes erwecken auch die steigende Baupreise. Am Ende würden für viel mehr Geld nur gleiche Leistungen eingekauft, lautet die Kritik.

Diese Befürchtung weist Pofalla zurück. So will er zum Beispiel kleinere Auftragslose ausschreiben als bisher. So können auch mittelständische Baufirmen zum Zug kommen und für mehr Wettbewerb sorgen. Außerdem läuft die neue LUFV über zehn Jahre und damit doppelt so lange wie ihre Vorgänger. So kann die Bahn auch langfristige Aufträge vergeben. Das ermöglicht Baufirmen Investitionen in neue Maschinen. Mitte der 20er Jahre sollen dann auch schon die Verhandlungen über die Bahn-Finanzierung im nächsten Jahrzehnt beginnen. All dies, so Pofalla, dämpfe die Preisentwicklung. Sollte der Bauboom in Deutschland die Kalkulation durcheinander wirbeln, lässt der Vertrag ein Hintertürchen für mehr Geld offen.