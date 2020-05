Corona-Krise : Reisebranche fürchtet Kollaps und Massenarbeitslosigkeit

Leere Strandkörbe stehen am Strand von Cuxhaven. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Berlin Bis zu eine Million Arbeitslose - mit diesem Schreckenszenario macht die deutsche Tourismusindustrie auf ihre Corona-Lage aufmerksam.

Die Reisewirtschaft in Deutschland fürchtet in der Corona-Krise einen Kollaps und Massenarbeitslosigkeit in der Branche.