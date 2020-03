PSA-Fabriken wegen Corona-Pandemie geschlossen : Opel-Mutterkonzern will Autoproduktion wieder hochfahren

Paris Wegen der Corona-Pandemie stehen die Fabriken des französischen Autobauers und Opel-Mutterkonzerns PSA seit zwei Wochen still. Jetzt verliert das Unternehmen die Geduld - zum Ärger der Gewerkschaften.

Die Manager des Autobauers PSA verlieren die Geduld. Der Opel-Mutterkonzern will die wegen der Corona-Pandemie sei knapp zwei Wochen geschlossenen Fabriken wieder in Betrieb nehmen. Am Montag wurden erste Probeläufe durchgeführt, unter welchen Bedingungen die Arbeit wieder aufgenommen werden könnte, heißt es aus dem Mutterhaus in Rueil-Malmaison bei Paris. Die Gewerkschaften sind entsetzt über diesen Plan und kündigen ihren Widerstand an. Der Peugeot-Hersteller hatte Mitte des Monats 15 Autowerke in ganz Europa geschlossen. In Deutschland waren die Standorte Rüsselsheim und Eisenach betroffen. Auch Werke in Spanien, Frankreich, Portugal, Großbritannien und in der Slowakei machten dicht. Für den krisengeschüttelten französischen Hersteller kommt die Schließung zu einer schlechten Zeit. In Paris bereitet man sich zurzeit auf seine Fusion mit dem italienisch-amerikanischen Autogiganten Fiat Chrysler vor.