Abfindung der Postbank-Aktionäre : Postchef Appel sagt als Zeuge im Postbank-Prozess aus

Köln Sind die Anleger der Postbank bei der Übernahme durch die Deutsche Bank zu billig abgespeist worden? Das untersucht gerade das Oberlandesgericht Köln. Jetzt sagte Postchef Frank Appel als Zeuge aus.

Im Rechtsstreit um die Abfindung der Postbank-Aktionäre durch die Deutsche Bank wurde am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht (OLG) Köln Frank Appel, Chef der Deutsche Post AG, als Zeuge vernommen. Die Post war Großaktionär der Postbank, sie hat die Aktienmehrheit ab 2008 stufenweise an die Deutsche Bank verkauft. 2010 bot die Deutsche Bank den übrigen Aktionären in einem freiwilligen Übernahmeangebot 25 Euro je Aktie. Die Kläger meinen, das sei viel zu wenig gewesen.