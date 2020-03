Entspannung an Finanzmärkten : Ölpreise legen nach historischem Einbruch zu

Das sich weiter ausbreitende Coronavirus und ein Crash an den internationalen Ölmärkten haben den US-Aktienmarkt am Montag einbrechen lassen. Foto: Roberto E. Rosales/Albuquerque Journal via ZUMA/dpa.

New York/London Nach teils heftigen Turbulenzen, ausgelöst durch Coronavirus und gescheiterten Verhandlugnen der Opec, gerät der Ölpreis wieder in ruhigeres Fahrwasser.

Die Ölpreise profitierten von einer Entspannung an den Finanzmärkten. Am Montag waren die Ölpreise so stark abgestürzt wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Russland und Saudi-Arabien hatten sich am Freitag innerhalb der Opec+ nicht auf eine Verlängerung von Förderbeschränkungen geeinigt. Dies hatte am Montag zu einem Einbruch der Ölpreise um über 20 Prozent geführt und für Turbulenzen an den Finanzmärkten gesorgt. In der Opec+ sind die Länder des Ölkartells Opec und verbündete Länder wie Russland zusammengeschlossen.