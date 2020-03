Kommission vor Abschluss : Nur Minimalkonsens bei der Rente

Berlin Wissenschaftler und Politiker ringen um Wege zu einer sicheren Alterssicherung. Nach zwei Jahren Arbeit ist die Rentenreformkommission auf der Zielgeraden.

Seit fast zwei Jahren arbeitet die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission. Die zwölf Mitglieder aus Wissenschaft, Politik, Rentenversicherung und Sozialpartner sollen Empfehlungen für eine langfristige Sicherung der gesetzlichen Rente geben. In diesem Monat muss sie die Ergebnisse präsentieren. Am 27. März soll es soweit sein.

Ab 2025 wachsen die Probleme

Allerdings ist der Begriff des Rentenniveaus irreführend, weil er nach sinkenden Renten klingt. Tatsächlich steigen die Altersbezüge weiter an. Nur legen die Ruhegelder nicht so stark zu wie Löhne und Gehälter. Der Wert sagt also wenig über das Wohlstandsniveau im Alter aus, schon gar nicht über Altersarmut. Schon 2025 droht durch den Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand eine Finanzierungslücke von elf Milliarden Euro. Das hat der wissenschaftliche Leiter der Rentenkommission, Axel Börsch-Supan, errechnet. Der Fehlbetrag steigt in den folgenden Jahren ohne Reform stark an. Der Forscher hat kürzlich die Arbeit der Kommission kritisiert und von Denkverboten gesprochen. Tatsächlich käme die anscheinend beschlossene Vertagung einer langfristigen Lösung des demographischen Problems der Alterssicherung einem Minimalkonsens gleich.