Verbrauchertipp Faire Kleidung : Fair statt Fast Fashion

Eine Mitarbeiterin der Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH in Hennigsdorf ist in der Kleiderkammer beschäftigt. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Bonn Viele Kleidungsstücke landen ungetragen im Schrank. Verantwortungsvoll ist das nicht. Der Verbrauchertipp zeigt, wie man es besser machen kann.

Allein in deutschen Schränken liegen nach einer Studie im Auftrag von Greenpeace zwei Milliarden davon herum, die so gut wie nie getragen werden. Doch möglicherweise findet gerade durch die erzwungene Shopping-Pause während des Shutdowns ein Umdenken statt. Das legt zumindest eine Umfrage der Boston Consulting Group nahe, nach der 35 Prozent der Konsumenten vermehrt Kleidung von Unternehmen kaufen wollen, die sich nachhaltig verhalten.

Zwischen Kiel und Konstanz gibt es etwa 200 Läden für ausschließlich fair hergestellte Bio-Kleidung. Ihre Adressen findet man beispielsweise im Einkaufsratgeber Textilien von Greenpeace, auf getchanged.net, bei Femnet, Naturtextil und Buy good stuff. Außerdem haben viele Kommunen Führer zum nachhaltigen Einkauf herausgegeben. Darüber hinaus bieten auch große Handelshäuser wie Peek & Cloppenburg zunehmend faire Modemarken an wie etwa das Kölner Label Armed Angels oder Nudie-Jeans. Und auch Online haben sich eine große Anzahl an Shops von Avocadostore bis Zündstoff auf fair und ökologisch hergestellte Klamotten spezialisiert.

Verlässliche, durch unabhängige Zertifizierungsstellen kontrollierte Siegel sind dagegen Made in Green, GOTS und IVN Best. Bei Der blaue Engel, Bluesign, Cradle to Cradle und dem EU-Ecolabel steht die Ökologie im Vordergrund. Bei den sozialen Standards schneiden sie dagegen mäßig ab. Der Oeko-Tex Standard 100 sagt nur etwas über die Schadstoffrückstände im Endprodukt aus. 2019 eingeführt bezieht sich der staatliche Grüne Knopf bislang nur auf das Färben und Nähen und basiert auf bereits verliehenen Siegeln wie dem GOTS.

Problematisch ist außerdem, dass in Europa hergestellte Waren das Label automatisch erhalten, obwohl die Produktionsbedingungen in Osteuropa einer von Brot für die Welt und der Clean Clothes Campaign in Auftrag gegebenen Studie zufolge ähnlich katastrophal sind wie in Asien.