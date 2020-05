Verbrauchertipps in der Corona-Krise : Mit dem Kinderzuschlag kann man das Kurzarbeitergeld aufstocken

Auch in der Luftfahrttechnik sind viele Menschen in Kurzarbeit. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Bonn Wenn das Kurzarbeitergeld nicht reicht, können Arbeitnehmer durch Hartz IV oder den Kinderzuschlag Hilfe beantragen.

Jeder dritte Betrieb hat in Deutschland inzwischen Kurzarbeit angemeldet. Einige Millionen Arbeitnehmer sind auf Kurzarbeitergeld angewiesen. Gerade bei Geringverdienern reicht dieses bei vielen hinten und vorne nicht. Eine Erhöhung kommt frühestens im Juni. Was tun bis dahin?

■ Späte Erhöhung: Wer beispielsweise im April in Kurzarbeit gegangen ist, bekommt bis einschließlich Juni 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns als Kurzarbeitergeld. Ab Juli gibt es drei Monate lang je 70 und von Oktober bis Dezember 80 Prozent. Dauert die Kurzarbeit länger, dann geht es im nächsten Januar wieder die Treppe runter auf 60 Prozent. Für Eltern kindergeldberechtigter Kinder sind es jeweils sieben Prozentpunkte mehr. Diese verzögerte Erhöhung, die der Koalitionsausschuss am 22. April beschlossen hat, gibt es zudem nur für diejenigen, deren Arbeitszeit mindestens um 50 Prozent verkürzt wurde.

■ Kinderzuschlag plus Wohngeld: Viele Familien stehen allerdings mit Kinderzuschlag plus Wohngeld besser da als mit ALG II. Zudem hat mancher lieber mit der Familienkasse als mit dem Jobcenter zu tun. Häufig ist allerdings unklar, auf welche der beiden Leistungen Anspruch besteht. Was also tun? „Grundsätzlich können Kundinnen und Kunden gleichzeitig beide Leistungen beantragen“, erklärt Christian Ludwig von der Bundesagentur für Arbeit. Wichtig ist allerdings: In diesem Fall muss man den „Leistungsträger über die Antragstellung beim anderen Träger informieren“.