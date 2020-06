100 Gramm Huhn für 17 Cent? : Ministerin Klöckner will Fleischmarkt umkrempeln

Ministerin Klöckner will Fleischmarkt umkrempeln

Düsseldorf Ein verheerender Ausbruch im Schlachtbetrieb wirft ein Schlaglicht auf eine Branche, in der die Missstände eigentlich bekannt waren. Unter dem Druck der aktuellen Debatte lädt Agrarministerin Klöckner die Branche zum Fleisch-Gipfel. Kritiker wittern reine Symbolpolitik.

„Es wird keine zweite Chance geben für die gesamte Branche“, sagte Klöckner nach einem Treffen mit Branchen- und Verbandsvertretern in Düsseldorf. Die Corona-Krise mit dem großen Infektionsausbruch beim Fleischproduzenten Tönnies sei wie ein Brennglas für das, was falsch laufe. „Das, was wir heute behandelt haben, war keine Tönnies-Frage, sondern eine System-Frage.“