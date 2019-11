Interview mit Karl Broich, Präsident des Bfarm : „Die Datenhoheit liegt beim Patienten“

Zur Person

Karl Broich hat Humanmedizin an der Universität Bonn studiert und ist Facharzt für Nervenheilkunde und Psychotherapie. Seit dem Jahr 2000 ist er am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Bfarm) tätig, seit 2009 als Vizepräsident, 2014 übernahm Broich dessen Leitung. Der 60-Jährige hat zudem eine Honorarprofessur an der Uni Bonn. Das Bundesinstitut hat am Donnerstag in Bonn ein Doppeljubiläum gefeiert: Vor 25 Jahren in Berlin gegründet, zog es vor 20 Jahren nach Bonn. Heute sind in der Kurt-Georg-Kiesinger-Allee neben der Südbrücke 1119 Mitarbeiter beschäftigt. 70 Prozent der Beschäftigten sind weiblich. ut