Nach staatlicher Rettung : Lufthansa: Thiele rechnet mit mehrjähriger Sanierungsphase

Flugzeuge der Lufthansa stehen auf dem Vorfeld am Flughafen München. Foto: Sven Hoppe/dpa

Berlin Die Lufthansa kann nur dank deutscher Staatshilfe weiterfliegen. Das Hilfspaket hat ein Volumen von neun Milliarden Euro. Die Sanierung werde „für alle Beteiligten ein schmerzhafter Weg“, sagt Großaktionär Thiele.

„Das wird für alle Beteiligten ein schmerzhafter Weg“, sagte Thiele in einem Interview der „Bild am Sonntag“. Aber: „Wie schmerzhaft, das kann heute keiner sagen.“ In jedem Fall gehe es darum, „die Lufthansa zukunftsfähig zu machen.“ Dazu werde das Management einen Restrukturierungsplan entwerfen.