E-Transporter der Deutschen Post : Fertigungspause für den Streetscooter bei Ford

1150 Fiesta laufen derzeit in Köln-Niehl vom Band. Möglich wäre die Fertigung von 1400 Fahrzeugen am Tag. Aber ausgerechnet im Vereinigten Königreich, dem wichtigster Markt für Ford in Europa, schwächelt die Nachfrage. Ford ist hier Marktführer. Der Fiesta ist das meistverkaufte Auto, der Focus liegt auf Platz drei und auch der Kuga ist im Spitzenfeld.

Aber insgesamt liegt die Nachfrage 15 bis 20 Prozent niedriger als in normalen Jahren. In der letzten Woche gab es bereits Kurzarbeit bei Ford in Köln. Und auch im kommenden Jahr könnte wieder weniger gearbeitet werden, wenn die Nachfrage nicht anzieht.