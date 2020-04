Kliniken in der Corona-Krise : Darum gibt es in manchen deutschen Krankenhäusern Kurzarbeit

Berlin Trotz der Pandemie ist die Auslastung einiger Kliniken in Deutschland derzeit gering. Dass in dieser Situation Hilfsgelder fließen, wollte die Politik eigentlich vermeiden.

Kurzarbeit in Krankenhäusern – ein seltsames Phänomen, wenn zur gleichen Zeit eine Gesundheitskrise im Gange ist. Und doch reduzieren Kliniken die Arbeitszeit und Bezahlung ihres Personals in der Corona -Pandemie. Um die Einbußen der Beschäftigten aufzufangen, beantragen sie außerdem Kurzarbeitsgeld bei der Bundesagentur für Arbeit – was einer Anweisung dort widerspricht.

„An einigen Standorten befindet sich ein Teil unserer Mitarbeiter in Kurzarbeit“, sagt Astrid Reining, Sprecherin der Schön Klinik. Das private Unternehmen betreibt Krankenhäuser unter anderem in Bayern, Hamburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Dirten von Schmeling, die Sprecherin der Paracelsus-Kliniken schreibt: „Derzeit sind an allen Standorten und in der Unternehmenszentrale Mitarbeiter in Kurzarbeit.“ Die Firma mit Sitz in Osnabrück ist unter anderem in Bremen, Niedersachsen und NRW vertreten. Bei der kirchlichen Marienhaus-Gruppe mit Kliniken in Rheinland-Pfalz und weiteren Regionen heißt es, man prüfe, ob Kurzarbeit nötig sei. Zum Umfang der Arbeitsreduzierung, Zahlen von betroffenen Beschäftigten und regionaler Verteilung wollen die Unternehmen keine Angaben machen.