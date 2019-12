Problemen bei Überweisungen und Lastschriften : IT-Panne bei Sparkassen kann Zehntausende Kunden treffen

Das Sparkassenlogo ist auf einer Fahne und an einem Gebäude der Sparkasse angebracht. Seit Tagen gibt es Probleme bei Überweisungen und Lastschriften. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Frankfurt/Main Seit Tagen ärgern sich Sparkassen-Kunden mit Problemen bei Überweisungen und Lastschriften herum. Laufende Gehälter konnten teils nicht gebucht werden. Nun stellt sich heraus: Das Problem ist größer als gedacht.

Von einer IT-Störung im Zahlungsverkehr der Sparkassen sind mehr Kunden betroffen als zunächst angenommen. Bei der Verbuchung von Transaktionen gebe es eine weitere Verzögerung, die besonders Zahlungen von Sparkassenkunden an Banken außerhalb der Finanzgruppe betreffe, teilte die Landesbank Helaba am Dienstag in Frankfurt mit. „Dies kann mehrere Zehntausend Kunden betreffen.“