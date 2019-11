Aufsichtsrat berät : Gehälter für Bahn-Vorstände sollen steigen - Scheuer dagegen

Die Bahn-Zentrale am Potsdamer Platz in Berlin. Foto: Christoph Soeder/dpa.

Berlin Eine geplante kräftige Gehaltserhöhung für Vorstände der Deutschen Bahn stößt bei Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auf Widerstand.

Für einen Teil des bisher sechsköpfigen Bahn-Vorstandes ist eine Gehaltserhöhung von 400.000 auf 585.000 Euro im Jahr vorgeschlagen, wie am Sonntag aus Aufsichtsratskreisen verlautete. Das Kontrollgremium solle am kommenden Donnerstag darüber beraten. Zuerst hatte die „Bild am Sonntag“ über die Pläne berichtet.