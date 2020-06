Mitarbeitende werden am Freitag informiert : Mindestens 62 Warenhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof machen zu

Essen/Köln Lange haben die Sanierer der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof mit den Arbeitnehmervertretern gerungen. Jetzt gibt es ein Ergebnis. Für viele Beschäftigten ist es bitter.

Seit Montag hatten Arbeitnehmervertreter und Unternehmensleitung über einen Sozialtarifvertrag, ein Zukunftskonzept sowie einen Tarifvertrag zu guter und gesunder Arbeit zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft verhandelt. Am Dienstag hatten Beschäftigte am Verhandlungsort in Köln noch demonstriert, am Abend hieß es dann, es habe Bewegung bei den Gesprächen gegeben. Sie würden „open end“ fortgeführt. Ziel sei es, in dieser Situation bestmögliche Ergebnisse für die Beschäftigten zu erreichen, erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger am Dienstag: „Die Beschäftigten sind die größte Gläubigergruppe. Sie haben in den letzten Jahren bereits durch Verzicht und enorme Arbeitsbelastung in das Unternehmen investiert. Deshalb können sie zu Recht mehr als einen warmen Händedruck erwarten.