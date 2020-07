Kunden können sich Hilfe holen : Fluggesellschaften und Reiseveranstalter zögern Rückzahlungen hinaus

Berlin Seit kurzem ist die Rechtslage für Fluggäste und Pauschalreisende bei einer durch Corona bedingten Stornierung ihrer Reise klar. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Gutscheinen und Rückzahlung.

Um flüssig zu bleiben, zögern die Anbieter die Zahlungen hinaus, auch wenn sie sich lieber mit dem gewaltigen Kundenansturm entschuldigen. Die Einnahmen von Veranstaltern und Airlines sind drastisch zurückgegangen, weil viele Pauschalreisen und Flüge abgesagt wurden. So muss die Branche nach Angaben des Deutschen Reiseverbands (DRV) rund sechs Milliarden Euro zurückerstatten. Es wird getrickst, zum Beispiel die automatische Rückerstattung ausgesetzt und per Hand gearbeitet. „Sie weisen auf das Recht auf Rückerstattung so kompliziert und versteckt wie möglich hin“, ärgert sich der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller.

Grundsätzlich ist der Vertragspartner der Kunden für die Rückzahlung verantwortlich. Doch ganz so einfach ist es in der Praxis nicht. Kunden, die einen Flug oder eine Pauschalreise im Reisebüro gebucht haben, müssen sich an die jeweiligen Veranstalter oder Airlines wenden. Anders liegt der Fall laut DRV, wenn die Mitarbeiter im Reisebüro ein Urlaubspaket zusammengestellt haben. Denn damit wird das Reisebüro zum Veranstalter und muss geleistete Zahlungen zurückerstatten. Für die Agenturen ist das ein riesiges Problem. Denn sie stehen einerseits bei ihren Kunden in der Schuld, warten andererseits aber ebenso lange wie auf die Erstattung von Airlines oder Hotels. Für viele Reisebüros ist die Lage existenzbedrohend.