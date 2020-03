Bilanz vorgestellt : Deutsche Post nach Gewinnplus mit höherer Dividende

Bonn Während aktuell Coronavirus und Streetscooter-Aus den Konzern in Atem halten, lief es 2019 noch vergleichsweise rund. Für das laufende Jahr ist die Deutsche Post sehr vorsichtig.

Doch die Aussichten für 2020 bleiben wegen der Corona-Krise höchst unsicher. Die Folgen des Virus für den Gewinn der Post in diesem Jahr wagte die Führung des Dax-Konzerns am Dienstag noch nicht zu beziffern.

Immerhin 2019 ging es für die Post aufwärts. Nun will der Konzern seinen Anteilseignern 1,25 Euro je Aktie zahlen und damit 10 Cent mehr als ein Jahr zuvor. Das Konzernergebnis legte im vergangenen Jahr um gut 26 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zu. Der Umsatz stieg - wie bereits bekannt - um knapp drei Prozent auf 63,3 Milliarden Euro.

Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds mit Brexit und Handelsstreit sei es gelungen, in allen Sparten zu wachsen, erklärte Post-Chef Frank Appel. Die Nachrichten gaben der Aktie am Dienstag etwas Auftrieb, nachdem sie seit der Zuspitzung der Coronavirus-Lage in Italien fast 30 Prozent verloren hatte.