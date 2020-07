Gute Geschäfte und eine Corona-Prämie : Deutsche Post belohnt Beschäftigte mit 300-Euro-Sonderbonus

Ausblick

Die mittelfristige Prognose knüpft die Post an die anhaltende Ungewissheit über den Verlauf einer wirtschaftlichen Erholung in den kommenden zwei Jahren: Im günstigen Fall einer zügigen Erholung der Weltwirtschaft ohne breite Rückschläge in der Pandemieentwicklung erwartet der Konzern ein operatives Ergebnis (Ebit) von mehr als 5,3 Milliarden Euro. Für den Fall einer eher zögerlich Fahrt aufnehmenden Erholung rechnen die Bonner mit einem Ebit von rund 5,1 Milliarden Euro. Im ungünstigen Fall eines sehr langsamen Verlaufs der Erholung kalkuliert der Konzern mit einem Ebit von 4,7 Milliarden Euro. ri