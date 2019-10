Fragwürdige Geschäfte in Fernost : Deutsche Bank steht unter Korruptionsverdacht

Frankfurt Berichte über Geldgeschenke in Fernost machen der Deutschen Bank zu schaffen. Das Institut behaptet indes, dass die eigenen Kontrollen greifen.

Mit Geldgeschenken und Gefälligkeiten könnte die Deutsche Bank in der Vergangenheit versucht haben, Zugang zu führenden Politikern und Persönlichkeiten in China zu bekommen. Das haben Recherchen von New York Times, Süddeutscher Zeitung und WDR ergeben. Eine Auswertung bankinterner Unterlagen habe ergeben, dass die Bank zwischen 2002 und 2014 Geschenke und Gefälligkeiten in Richtung Peking verteilt habe.

Über die Danske-Bank in Estland waren zwischen 2007 und 2015 verdächtige Zahlungen in Höhe von rund 200 Milliarden Euro gelaufen. Die Deutsche Bank als sogenannte Korrespondenzbank hat Zahlungen in Höhe von rund 150 Milliarden Euro abgewickelt. Korrespondenzbanken handeln in einem Land, wo sie vertreten sind, im Auftrag anderer Banken, die dort keine Filialen betreiben. In der Deutschen Bank heißt es, man habe in den letzten Jahren den Kampf gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung kontinuierlich verbessert. Investitionen in Kontrollsysteme seien vorangetrieben und die Abteilung gegen Finanzkriminalität deutlich ausgebaut worden.