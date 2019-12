Verkehrs-Infrastruktur : Bahn verzichtet auf Stilllegung von Strecken

Bonn Das Bahnnetz wurde seit 1994 in Deutschland ausgedünnt, viele Strecken sind stillgelegt. Doch jetzt zeichnet sich eine Trendwende ab.

An den regulären Bahnverkehr zwischen Overath, Lohmar und Siegburg können sich wohl nur die Älteren erinnern. Ist die Personenbeförderung doch schon in den 50er Jahren eingestellt worden. Zwischenzeitlich wurde auch der Güterverkehr eingestellt, der letzte Zug fuhr in den 90er Jahren aus dem Aggertal in Richtung Siegburg. Überlegungen, die Verbindung für den Nahverkehr zu reaktivieren, wurden verworfen.

Allein seit 1994 wurden bundesweit Bahnstrecken mit einer Gesamtlänge von 3600 Kilometern stillgelegt, so der Verein Allianz pro Schiene. Das waren neun Prozent des Netzes. Doch jetzt gibt es offenbar die Trendwende. Die Deutsche Bahn will nach eigenen Angaben nicht nur keine Strecken mehr stilllegen. Sie will auch mehrere Trassen wieder in Betrieb nehmen. Darüber berichtete zunächst der „Spiegel“. Bis zum Frühjahr will die Bahn Strecken identifizieren.