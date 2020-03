Staatliche Krypto-Währungen : Der Traum vom digitalen Euro

Berlin Zentralbanken weltweit gehen den Bitcoin-Weg und wollen eigenes Krypto-Geld einführen. Auch Europa treibt seine Planungen voran.

Heute verkehrt sich diese Vorstellung ins Gegenteil. Zentralbanken rund um den Globus arbeiten heftig an eigenen Versionen des digitalen Geldes – streng unter staatlicher Kontrolle, versteht sich. Die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, lässt das Projekt nun offenbar im eigenen Hause konkret vorantreiben. Ziel ist ein „digitaler Euro“, wie ihr Generaldirektor für Zahlungsverkehr, Ulrich Bindseil, in einem wissenschaftlichen Papier erläutert. Es handelt sich dabei zwar ausdrücklich nicht um ein Handlungsprogramm der Zentralbank, doch es zeigt, was in Frankfurt diskutiert wird.