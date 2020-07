Sozialauswahl steckt voller Fallstricke : Das sagt das Gesetz bei Jobabbau

Ein Mitarbeiter der Daimler AG in der Produktion. Der Konzern plant wie viele andere Unternehmen die Verkleinerung der Belegschaft. Das hat nicht nur mit der Corona-Krise zu tun. Foto: dpa/Marijan Murat

Berlin In Deutschland herrschen komplexe gesetzliche Regeln für den Jobabbau - auch während der Corona-Pandemie. Die Sozialauswahl steckt voller Fallstricke.



Von Finn Mayer-Kuckuk

Bei Airbus fallen allein in Deutschland vermutlich 5100 Stellen weg, bei der Commerzbank geraten derzeit gerüchteweise rund 10.000 Arbeitsplätze in Gefahr, beim Autozulieferer ZF sind es 7500. Fast täglich laufen neue Schreckensnachrichten von bevorstehenden Entlassungen über den Ticker. Fast alle Branchen sind mehr oder weniger betroffen.

Die Zahlen wirken zusammen genommen gigantisch, und noch ist trotz aller Konjunkturförderung unsicher, wann und wie die vielen freigesetzten Mitarbeiter wieder Jobs finden. Umso wichtiger ist derzeit die sozialverträgliche Gestaltung des Stellenabbaus. Experten warnen hier sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer davor, während der Ausnahmesituation die üblichen rechtlichen Regeln zu übersehen. „Die Betriebe müssen sich auch in einer Pandemie an den Kündigungsschutz halten, und betroffene Mitarbeiter können sich genauso wehren wie in einem normalen Jahr“, sagt Hans-Hermann Aldenhoff, Experte für Arbeitsrecht bei der Kanzlei Simmons & Simmons in Düsseldorf.

Info Vergleichsgruppen Die Sozialauswahl erfolgt nach Vergleichsgruppen. „Die Personalverantwortlichen müssen zunächst ermitteln, welche Arbeitnehmer miteinander vergleichbar sind“, sagt der Anwalt Hans-Hermann Aldenhoff. Gerichte haben dafür folgende Faustregel entwickelt: Mitarbeiter, die den Job des anderen innerhalb von drei bis sechs Monaten erlernen können, gelten als vergleichbar. Die Sozialauswahl kommt dann innerhalb dieser Vergleichsgruppe zur Anwendung. Bei der Lufthansa wäre beispielsweise das Kabinenpersonal eine solche Vergleichsgruppe, während die Piloten eine eigene Gruppe bilden. Schließlich lässt sich deren Beruf nicht in drei Monaten erlernen.

Länger geplante Programme mit neuer Rechtfertigung

Der Stellenabbau läuft zwar überall unter dem Stichwort „Corona“, doch zum Teil handelt es sich um schon länger geplante Programme, die durch die Pandemie lediglich eine neue Rechtfertigung erhalten. Dazu gehören beispielsweise die Sparprogramme bei Daimler. Zum Teil haben die Geschäftsausfälle tatsächlich alle Pläne umgeworfen. Beste Beispiele sind hier Airbus und die Lufthansa. Andere Unternehmen, wie der Materialspezialist Nanogate aus dem Saarland, mussten wegen der Krise bereits Insolvenz anmelden.

Der Gewerkschaft Verdi zufolge gelten die Regeln des deutschen Arbeitsrechts jedoch auch bei einer Insolvenz weiter. „Außerdem muss die Sozialauswahl eingehalten werden“, betonen die Rechtsexperten der Gewerkschaft.

Für die Arbeitgeber ist die Sozialauswahl vermintes Gelände, für Arbeitnehmer stellt sie dagegen immerhin eine Chance dar, ihr Beschäftigungsverhältnis doch noch zu retten oder eine Entschädigung herauszuschlagen. Ältere Mitarbeiter dürfen eher bleiben als jüngere, und auch solche mit Kindern genießen besonderen Schutz. Die Kriterien lauten: Lebensalter, Dauer der Betriebszugehörigkeit, Unterhaltspflichten und eine eventuell vorhandene Schwerbehinderung. Die Leistungsfähigkeit spielt vor dem Gesetz zunächst keine Rolle.

Auswahl erfolgt selten nach sozialen Kriterien

Die Firmen erstellen daher im Allgemeinen – am besten unter Mitwirkung des Betriebsrats – zunächst eine Liste der Mitarbeiter, die ihren Rang nach den sozialen Kriterien widerspiegelt. Dann können sie die mit geringsten Schutzbedürftigkeit zuerst entlassen.

Die Auswahl erfolgt jedoch Experten zufolge in der Praxis nur selten ausschließlich nach sozialen Kriterien. Die meisten Unternehmen wollen die Entlassungen nutzen, um das Personal zu „optimieren“, also von der Leistung her vermeintlich stärkere Mitarbeiter zu halten und schwächere zu entlassen. Geschickte Personalleiter bereiten das vor, indem sie die Vergleichsgruppen kreativ zuschneiden, so dass die Sozialauswahl danach das gewünschte Ergebnis liefert.

Viele Arbeitgeber bieten dann im nächsten Schritt denjenigen Mitarbeitern, von denen sie sich am ehesten trennen möchten, ein sehr gutes Abfindungsangebot an, um sie aus der Sozialauswahl herauszuhalten. Das Angebot falle in der Regel umso großzügiger aus, je höheren Schutz die- oder derjenige vor Entlassung genieße, sagt Aldenhoff.