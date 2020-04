Verband begrüßt Wiedereröffnung von Läden : Einzelhändler kritisieren Größenregel bei den Verkaufsflächen

Der Textilhandel hat scharfe Kritik an der Entscheidung von Bund und Ländern geübt, zunächst nur Läden bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern zu öffnen. Foto: dpa/Axel Heimken

Frankfurt am Main Teile der Öffnungsstrategie nach dem Lockdown der vergangenen Wochen stoßen auf Unverständnis. Kritik kommt vor allem aus dem Einzelhandel zu der Grenze von 800 Quadratmetern. Der Einzelhandelsverband Bonn Rhein-Sieg Euskirchen begrüßt die vorerst schrittweise Wiederöffnung.

Einzelhandel und Industrie lehnen die in Berlin beschlossenen ersten Schritte zur Lockerung im Einzelhandel als unzureichend ab. „Mir erschließt sich dieses Öffnungskriterium von 800 Quadratmetern nicht“, sagte etwa der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Dieter Kempf. Die Bundesregierung hatte zusammen mit den Landeschefs am Mittwoch beschlossen, Einzelhandelsgeschäfte schrittweise wieder zu öffnen. Allerdings gilt das nur für Geschäfte bis zu einer Fläche von 800 Quadratmetern, für größere nicht. Kempf begrüßte aber grundsätzlich die getroffene Einigung zwischen Bund und Ländern.

Kritik kommt wegen der beschlossenen Größenregel vor allem aus dem Einzelhandel. So kritisiert der Handelsverband HDE, eine willkürliche Grenze von 800 Quadratmetern führe zu Wettbewerbsverzerrungen und Rechtsunsicherheiten. Im Übrigen könnten die nötigen Abstands- und Hygieneregeln auch größere Geschäfte einhalten. „Die Regelungen zur Wiedereröffnung der Nicht-Lebensmittelhändler müssen diskriminierungsfrei sein“, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. „Lockerungen der Ladenschließung dürfen sich nicht an Betriebsgrößen oder Verkaufsflächen festmachen“. Der Handelsverband schätzt, dass in den vergangenen vier Wochen im Nicht-Lebensmittelhandel ein Schaden von rund 30 Milliarden Euro entstanden ist.