Anweisungen der Regierung : „Corona“-Brauerei stellt Produktion vorübergehend ein

Der Hersteller der Biermarke Corona in Mexiko darf wie viele andere Unternehmen des Landes vorübergehend nicht weiter produzieren.

Mexiko-Stadt Die Corona-Pandemie trifft auch die mexikanische Biermarke Corona. Der Hersteller darf nach einer Anordnung der Regierung das Getränk vorübergehend nicht weiter produzieren.

Der Hersteller der Biermarke „Corona“ in Mexiko darf wie viele andere Unternehmen des Landes vorübergehend nicht weiter produzieren. Die Brauerei Grupo Modelo fahre derzeit ihre Produktion herunter und stelle sie am Sonntag erst mal ganz ein, teilte das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) mit. Damit folge man den Anweisungen der mexikanischen Regierung, mit denen die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden solle. Der Bierbrauer betonte, er könne seine Produktion wieder hochfahren, sollte die Regierung eine entsprechende Erklärung für Bier zum Dekret nachreichen.