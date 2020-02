Interview mit Bundesbank-Vorstand : Banken stecken in der Digitalisierungs-Zange

Bonn Der Vorstand der Bundesbank Joachim Wuermeling bewertet regionale Kreditinstitute im Gespräch mit Martin Wein als gefährdet. „Unpopuläre Maßnahmen“ könnten ihr Überleben sichern.

Der Jurist Joachim Wuermeling verantwortet im Vorstand der Bundesbank in Frankfurt am Main die Banken- und Finanzaufsicht. Auf Initiative und Einladung des Uniclubs berichtet er an diesem Dienstag um 19 Uhr in der Konviktstraße 9 in einem öffentlichen Vortrag über die digitale Transformation im Finanzsektor. Martin Wein fragte ihn schon im Vorfeld des Vortrags, inwieweit die Entwicklung vor allem regional tätige Banken und Sparkassen gefährdet.