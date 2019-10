Renditeziele verfehlt : BMW kündigt Arbeitsplatzabbau und mehr Luxusautos an

BMW plant nächstes Jahr mehr als doppelt so viele Luxusautos zu verkaufen wie im vergangenen Jahr. . Foto: dpa/Silas Stein

München BMW will mit aller Macht zurück zu alter Profitabilität. Dazu hat der Autokonzern einen Abbau bei den Arbeitsplätzen angekündigt. Zudem soll die Luxussparte ausgebaut werden.



Nicolas Peter ringt um die richtigen Worte. „Es gibt keine einfachen Lösungen mit nur einem Stellhebel“, sagt der BMW-Finanzchef dann. 4,5 bis 6,5 Prozent Rendite im reinen Autogeschäft erwartet der Premiumhersteller 2019 noch und verfehlt damit das Ziel von acht bis zehn Prozent. Das soll aber nun möglichst schnell wieder erreicht werden.

An zwei Hebeln zieht das Management dafür. Einer trifft das Personal. Um dortige Kostensenkung wabern seit Wochen Gerüchte, die Peter nun zum Teil bestätigt. So wird die Erfolgsbeteiligung für alle Mitarbeiter „rekalibriert“, wie er sich ausdrückt. 9175 Euro hat ein Facharbeiter bei BMW für 2018 noch erhalten. Für 2019 wird es spürbar weniger werden und das vor allem auch, weil sich die Berechnungsgrundlage ändert. Die Umfänge der Absenkung werden noch mit dem Betriebsrat verhandelt.

35-Stunden-Woche wird vermehrt wieder eingeführt

Das ist aber nur ein Teil der Kostensenkungspläne. Auch die Zahl der 40-Stunden-Verträge wolle man reduzieren, erklärte Peter. Hochqualifizierte Mitarbeiter können bei BMW in Absprache mit dem Management ihre Wochenarbeitszeit von 35 auf 40 Stunden ausweiten, was derzeit dem Vernehmen nach rund 17.000 Beschäftigte tun. Angeblich rund ein Drittel davon sollen demnächst wieder 35 Stunden pro Woche arbeiten, was mit Gehaltseinbußen verbunden ist.

Zum Umfang der Rückführung von 40-Stunden-Verträgen wollte Peter nichts sagen und verwies auf laufende Verhandlungen. Die sollen noch dieses Jahr also spätestens im Dezember abgeschlossen sein. Zugleich bekennt sich das Management dazu, beim BMW-Stammpersonal sowohl dieses als auch nächstes Jahr die Zahl von rund 135.000 Beschäftigten unter dem Strich konstant zu halten. Das heißt aber nicht, dass keine Jobs verschwinden. Denn BMW heuert weiter Experten für Zukunftstechnologien an und hat dieses Jahr auch ein neues Werk in Mexiko eröffnet, wo alleine 2500 neue Mitarbeiter dazugekommen sind. „Das müssen wir an anderer Stelle kompensieren“, stellt Peter klar.

Stellenabbau vor allem in der Verwaltung

Mit anderen Worten müssen in der Verwaltung und anderen Bereichen tausende Stellen abgebaut werden, was über natürliche Fluktuation geschehen soll. Das Bekenntnis zu einem konstanten Personalstand betrifft zudem ausdrücklich nicht die rund 10.000 Leiharbeiter, die BMW aktuell beschäftigt. Zu wieder mehr

Profitabilität wollen die Bayern aber auch noch auf anderem Weg kommen. So soll der Absatz in der absoluten Oberklasse binnen zwei Jahren auf bis zu 140.000 Fahrzeuge verdoppelt werden, kündigte Peter an. Gemeint sind damit Modelle wie der Geländewagen X7 oder die 8er-Reihe also Fahrzeuge mit einem Verkaufspreis von teils weit über 100.000 Euro und relativ hohem Schadstoffausstoß.