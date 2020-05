Wegen Corona : BER könnte noch mehrere Jahre Finanzhilfe brauchen

Potsdam Das Dauerdebakel um den neuen Hauptstadtflughafen hat viel Geld verschlungen. Nun ist der Flughafen fast fertig. Aber es gibt kaum noch Passagiere.

Der neue Hauptstadtflughafen BER könnte in Folge der Corona-Krise laut Betreiberangaben nach dem Start zunächst ein Zuschussgeschäft werden.

„Wir werden auch in 2021, 22, 23 möglicherweise noch Unterstützung benötigen“, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Montag im Sonderausschuss des Brandenburger Landtags. Es werde längere Zeit dauern, bis die Passagierzahlen wieder so seien wie vor der Krise.