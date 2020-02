Eine Ära geht nach 50 Jahren zu Ende : Bayer-Aufseher Werner Wenning tritt ab

Leverkusen Mehr als 50 Jahre lang diente Werner Wenning dem Chemiekonzern Bayer Leverkusen - und stieg in dieser Zeit vom Azubi zum Chefkontrolleur auf. Nun verabschiedet er sich aus dem Bayer-Aufsichtsrat.

Am 28. April geht eine Ära zu Ende: Nach der Hauptversammlung verabschiedet sich Werner Wenning aus dem Aufsichtsrat von Bayer – dem Konzern, bei dem der Opladener 1966 als Lehrling angefangen hatte und dem er über 50 Jahre diente. „Meine persönliche Lebensplanung sah eigentlich vor, dass ich mich schon im vergangenen Jahr mit Erreichen der Altersgrenze zurückziehen wollte“, erklärte der 73-Jährige. Der Aufsichtsrat habe ihn wegen der damaligen Lage aber gebeten, weiter zu machen. „Diesem Wunsch bin ich aus meiner tiefen Verbundenheit zum Unternehmen gerne nachgekommen“, so Wenning.

Ausbildung: Norbert Winkeljohann (geb. 1957 in Osnabrück) studierte Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft an der Uni Münster, ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Als 24-Jähriger ging er für Bayer nach Peru, insgesamt elf Jahre arbeitete er in Südamerika. Später ging es für vier Jahre nach Spanien. Als er 2002 das Steuer von Manfred Schneider übernahm, war der Konzern in einem desaströsen Zustand: Wochenlang stand Bayer wegen Todesfällen von Patienten, die den Cholesterinsenker Lipobay genommen hatten, in den Schlagzeilen und musste das Medikament vom Markt nehmen, Gewinn und Aktienkurs brachen ein.

Inzwischen ist Land in Sicht: Man ließ sich mit Ken Feinberg auf einen prominenten Mediator ein und verstärkte den Aufsichtsrat. Bayer hofft nun auf einen Vergleich von zehn Milliarden Dollar, die Aktie liegt wieder bei 70 Euro. „Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, mein Amt an einen Nachfolger zu geben“, sagte Wenning. Er selbst hat den Neuen, Norbert Winkeljohann, ausgesucht. So viel Kontinuität muss sein, auch seinen Stammplatz in der Bayarena wird der Fan der Werkself behalten. Nur hat er mehr Zeit. Die Familie, zwei Töchter und drei Enkel, wird es freuen.