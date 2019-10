Prämiensparverträge : Banken und Sparkassen haben Zinsen für Sparer falsch berechnet

Zerschlagenes Sparschwein: Das Bundesfinanzministerium berichtet von fehlerhaften Zinsberechnungen in Prämiensparverträgen. Foto: picture alliance / dpa/Peter Kneffel

Berlin Banken und Sparkassen haben laut Bundesfinanzministerium Kunden mit Prämiensparverträgen zu wenig gezahlt. Die Verbraucherzentralen haben bis heute schätzungsweise an die 10.000 Fälle festgestellt.

Falsche Zinsberechnungen von Banken und Sparkassen bei langfristigen Prämiensparverträgen sind nach Auffassung der Bundesregierung ein weit verbreitetes, gravierendes Problem in Deutschland. „Mit Blick auf fehlerhafte Zinsberechnungen bei Prämiensparverträgen aufgrund unwirksamer Zinsanpassungsklauseln sind nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen der (Aufsichtsbehörde) Bafin eine größere Anzahl von Instituten und eine Vielzahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern betroffen“, heißt es in der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion, die unserer Redaktion vorliegt

Bafin prüft Zinsberechnungen nun erneut

Die Finanzaufsicht Bafin hatte die fehlerhaften Zinsberechnungen bisher noch als Einzelfälle eingestuft. Nach Medienberichten und einiger Gerichtsurteile zu Gunsten von Verbrauchern prüft sie laut dem Papier nun, ob es systematisch zu falschen Sparzinsberechnungen der Geldinstitute gekommen ist und ob die BaFin die Kontrolle über Banken und Sparkassen verschärfen muss. Bei bestimmten langfristigen Sparverträgen werden Verbrauchern seit Jahren zu niedrige Zinsen gutgeschrieben, weil die Kreditinstitute den Zinssatz in unzulässiger Weise reduzieren. Die falschen Zinsberechnungen sind darauf zurückzuführen, dass in alten Sparverträgen aus den 1990er und 2000er Jahren oft noch Zinsänderungsklauseln enthalten sind, die der höchstrichterlichen Rechtsprechung aber nicht standhalten.

Mehrfach hat der Bundesgerichtshof die Zinsänderungsklauseln für unwirksam erklärt, die nicht das erforderliche Mindestmaß an Kalkulierbarkeit möglicher Zinsänderungen aufweisen. Banken und Sparkassen dürfen zwar den variablen Zinssatz anpassen, jedoch nicht willkürlich. Das Verfahren der Zinsänderung müsse transparent sein. Viele Banken haben den variablen Zinssatz schneller und stärker heruntergesetzt, als es nach dem Referenzzinssatz am Markt angezeigt gewesen wäre. In den letzten Jahren sind die Marktzinssätze erheblich gefallen. Infolgedessen haben die Kreditinstitute die Sparzinsen der Verträge nach unten angepasst.