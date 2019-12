Jeder vierte Zug kommt zu spät : Bahn verfehlt Pünktlichkeitsziel erneut

Berlin Auf den Weihnachtsverkehr sei man gut vorbereitet, heißt es bei der Bahn. Immerhin. Denn bei der Pünktlichkeit hat sie auch in diesem Jahr ihr Ziel verfehlt. Besser werden soll es mit einem neuen System.

Warten, warten und bangen um den Anschlusszug: Für die Bahnkunden hat sich die Lage in diesem Jahr nur ein wenig gebessert. Etwas mehr Fernzüge kommen pünktlich an ihre Ziele, fast jeder vierte ICE und Intercity ist jedoch noch immer verspätet. Rund 24 Prozent dieser Züge werden wohl im Jahresdurchschnitt 2019 zu spät gekommen sein.

„Wir werden am Ende um etwa einen Prozentpunkt besser sein als vergangenes Jahr“, sagte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla am Donnerstag. Damit wird das vergleichsweise bescheidene Ziel von 23,5 Prozent verfehlt. Nun fährt die Bahn ihre Investitionen weiter hoch. Baustellen sollen die Züge aber seltener bremsen.

„Wir haben in diesem Jahr das größte Investitionsvolumen in der Bahngeschichte umgesetzt, mit 10,7 Milliarden Euro“, sagte Pofalla. „Diese Volumen steigen in den folgenden Jahren noch mal um zwei, drei und vier Milliarden Euro.“ Denn im 33 400 Kilometer langen Schienennetz herrscht ein gewaltiger Sanierungsstau. Der Bund geht von 49 Milliarden Euro aus. Der Anteil von Verspätungen als Folge von Baustellen sinkt nach Pofallas Angaben aber.

Staus auf dem Schienennetz und Mängel bei Fahrzeugen hatten vergangenes Jahr dazu geführt, dass die Pünktlichkeit bei der Bahn eingebrochen war. Die Bahn senkte daraufhin ihre Ziele. Konzernchef Richard Lutz wurde zu Krisengesprächen ins Verkehrsministerium einbestellt. In der neuen Konzernstrategie nahm die Bahn endgültig Abschied von internationalen Expansionsplänen und setzte den Fokus auf die Eisenbahn in Deutschland. Erst am Mittwoch hatte Lutz aber gewarnt: „Es wird nicht in zwei, drei Jahren alles perfekt.“