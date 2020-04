Hilfen der EU in der Corona-Krise : 540 Milliarden Euro für die Wirtschaft

Hilfen der EU in der Corona-Krise

Arbeiten am Euro-Hilfspaket: Die Verhandlungen waren lang und zäh. Am Ende einigten sich die Finanzminister auf milliardenschwere Kredite. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Brüssel Finanzminister der Eurogruppe loben „beispielloses Hilfspaket“. Corona-Bonds noch nicht vom Tisch

Das Selbstlob der Finanzminister wollte am späten Donnerstagabend kein Ende nehmen: „Ein beispielloses Paket gegen die Krise von beispiellosem Ausmaß“, nannte Eurogruppen-Chef Mario Centeno die Vereinbarung. Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sprach von einem „großen Tag europäischer Solidarität“. Sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire bezeichnete das Ergebnis als „ausgezeichnete Vereinbarung“.

Die Euro-Finanzminister mussten nachsitzen, nachdem sie sich zwei Tage zuvor in einer 16-stündigen Videokonferenz nicht auf ein Paket gegen die Krise einigen konnten. Am Donnerstag reichten 28 Minuten bis zum virtuellen Schlussapplaus aller Kassenwarte. Zuvor hatten sie ein 540-Milliarden-Euro-Hilfspaket geschnürt und die letzten Stolpersteine aus dem Weg geräumt.

Was nun kommt, kann sich sehen lassen: Aus Kreditlinien der Europäischen Investitionsbank (EIB) über 200 Milliarden Euro, den 240 Milliarden Euro Darlehen des Rettungsfonds ESM und den 100 Milliarden Euro, die die EU-Kommission für ein europäisches Kurzarbeitergeld zuschießt, knüpften die Minister ein Sicherheitsnetz für Arbeitnehmer, Unternehmen, kleine und mittelständische Betriebe sowie angeschlagene Staaten wie Spanien und Italien.

Zuletzt ging es nur noch um einen Knackpunkt: Bislang waren Kredite des ESM an umfassende Kontroll- und Reformmaßnahmen gebunden, die die Geldgeber wie in Griechenland diktieren konnten. Das wollte der italienische Finanzminister Roberto Gualtieri nicht akzeptieren. 26 Kassenwarte zeigten sich bereit, auf diese Auflagen zu verzichten, der Niederländer Wopke Hoekstra legte sich quer. Am Ende verständigte man sich darauf, dass die Überwachung unterbleibt und die jetzt bereitgestellten Gelder nur für direkte und indirekte Gesundheitskosten genutzt werden dürfen. Gleichzeitig muss sich jede Regierung aber um eine solide Haushaltsfinanzierung bemühen.