Sparkasse Köln Bonn : Rüdiger Linnebank klagt gegen Abberufung

Köln/Bonn. Sparkasse Köln Bonn liegt mit ihrem früherem Chef im Clinch. Dieser klagt will gerichtlich feststellen lassen, dass er dienstunfähig erkrankt ist. Die Sparkasse verlangt nun Einsicht in alle Gutachten zum Gesundheitszustand von Rüdiger Linnebank.

Das klingt hart, diente laut Sparkasse aber dem Schutz Linnebanks Persönlichkeit. So musste nämlich nicht öffentlich ausgebreitet werden, worunter er leidet. Außerdem war ihm vom Verwaltungsrat damals nur der Vorstandsvorsitz entzogen worden. Als einfaches Vorstandsmitglied, unter anderem zuständig für das Firmenkundengeschäft, hätte er in das Gremium bei wiederhergestellter Gesundheit zurückkehren können. Doch seine Aufgaben übernimmt nach wie vor Ulrich Voigt, der zunächst stellvertretender Vorstandschef war und wurde im Mai zu Linnebanks Nachfolger gewählt wurde.

Bei Krankheit endet das Anstellungsverhältnis

Vor Gericht zieht auch die Sparkasse Köln Bonn. Sie hat Widerklage eingereicht und verlangt etwa Einsicht in alle Gutachten zum Gesundheitszustand Linnebanks. Bislang habe man nur Auszüge erhalten, aus denen sich kein gesamtheitliches Bild ergebe, heißt es im Umfeld des Instituts. Vollständig offen gelegt sei die Diagnose nicht. Freilich bevorzugt die Sparkasse eine Lösung auf dem Verhandlungsweg. Ist Linnebank wirklich dienstunfähig erkrankt, endet das Anstellungsverhältnis. So steht es in den Empfehlungen der Sparkassenverbände in NRW zu den Bedingungen von nach März 2017 erstmalig bestellten Vorstandsmitgliedern, denen die Institute in der Regel folgen. Linnebank würde die volle Rente erhalten, die sich die Sparkasse Köln Bonn und die Institute, die ihn vorher beschäftigt haben, aufteilen müssten. Ein Vergleich könnte für die Sparkassen finanziell günstiger sein. Und sie könnte schneller einen Nachfolger ernennen, der dann Voigt, der alle Hände voll zu tun hat, entlastet.