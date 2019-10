Auch Airport Düsseldorf betroffen : Warnstreik wirkt sich auf Flugbetrieb in Köln aus

Köln Seit Sonntagmorgen streiken Flugbegleiter der Lufthansa-Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und Sunexpress. Das hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr am Flughafen Köln/Bonn und in Düsseldorf.

An nordrhein-westfälischen Flughäfen hat am Sonntagmorgen der angekündigte Warnstreik der Kabinengewerkschaft Ufo begonnen. Am Flughafen Düsseldorf seien bislang vier Verbindungen der Airline Eurowings gestrichen worden, sagte ein Sprecher des Flughafens am frühen Sonntagmorgen. „Da wird sicherlich noch einiges dazukommen.“