Flugbegleiter-Streik : 37 von 149 Eurowings-Flügen in Köln/Bonn annulliert

37 von 149 Eurowings-Flügen in Köln/Bonn annulliert

Köln Seit Sonntagmorgen streiken Flugbegleiter der Lufthansa-Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und Sunexpress. Das hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr am Flughafen Köln/Bonn und in Düsseldorf. Der Streik wurde bis Mitternacht verlängert.

An nordrhein-westfälischen Flughäfen hat am Sonntagmorgen der angekündigte Warnstreik der Kabinengewerkschaft Ufo begonnen. Auch der Flughafen Köln-Bonn ist betroffen: Am Sonntag teilte der Airport mit, dass 37 Eurowings-Flüge, davon 18 Starts und 19 Landungen, annulliert worden seien. Insgesamt seien für Sonntag 149 Eurowings-Flüge von Köln/Bonn geplant gewesen.