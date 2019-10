Unbequeme Fragen für Scheuer : Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut

Ein Verkehrsschild weist die Autofahrer der Stadtautobahn auf die Mautpflicht für die Passage des Warnowtunnels in Rostock hin. Foto: dpa/Jens Büttner

Berlin. Ein Untersuchungsausschuss zum Maut-Debakel soll Klarheit in der Schuldfrage bringen. Scheuer hatte Verträge mit einem Betreiberkonsortium abgeschlossen, obwohl eine Klage dagegen vor dem Europäischen Gerichtshof noch nicht entschieden war.

In Untersuchungsausschüssen des Bundestags müssen die Zeugen die Wahrheit sagen. Sonst droht ihnen ein Strafverfahren. So werden sich manche Beteiligte am Maut-Debakel überlegen, ob sie den Abgeordneten bei der Aufklärung des gewaltigen Schadens für den Steuerzahler nicht doch mit ihren Informationen helfen. Grüne, FDP und Linke wollen die Affäre ab November nachvollziehen und herausfinden, wo Fehler gemacht wurden und wer dafür verantwortlich ist.