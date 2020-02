Betrieb geht weiter : Unikliniken sehen sich für Warnstreik der Ärzte gerüstet

Köln/Bonn Hunderte Ärzte aus NRW wollen sich an einem bundesweiten Warnstreik beteiligen. Auch die Uniklinik Bonn ist davon betroffen. Trotzdem gehe der Betrieb am Dienstag für die Patienten weiter, sagen die Unikliniken.

Die Unikliniken in NRW sehen sich dafür gerüstet, dass etliche ihrer Ärzte am Dienstag auf die Straße gehen wollen. Man gehe davon aus, den Betrieb geregelt weiterführen zu können, hieß es von den Unikliniken vor Beginn des Warnstreiks. Das gelte auch für den Fall, dass Patienten mit Verdacht auf den Coronavirus kommen. So sei etwa das Institut für Virologie und Mikrobiologie in Köln vom Warnstreik ausgenommen.