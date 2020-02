Menschen wollen mehr Zeit im Garten : So war der Medientag Garten in Köln

Neue Techniken

Neue Techniken erleichtern das Gärtnern. Bewässerungssysteme sorgen etwa dafür, dass Balkon- oder Gartenpflanzen auch einen möglichen heißen und trockenen Sommer überleben, während ihre Besitzer in Urlaub sind. Und Mähroboter halten den Rasen kurz, ohne dass der Gartenfreund Zeit und Mühe darauf verwenden muss. Entsprechend steigen die Umsätze mit Mährobotern. Die eingesparte Zeit kann der Hobbygärtner am Grill verbringen. Gefragt seien Gasgrills, so die Branche. (raz)