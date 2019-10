Wirtschaftsweise Isabel Schnabel : Professorin der Uni Bonn soll EZB-Direktorin werden

Berlin Noch lehrt die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel an der Universität in Bonn, doch schon bald könnte sie einen Platz im Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) einnehmen. Dieser wird durch die scheidende Sabine Lautenschläger frei.

Die Bundesregierung will nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" die Wirtschaftsprofessorin Isabel Schnabel für den frei werdenden Platz im Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) nominieren. Einen entsprechenden Vorschlag von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will das Kabinett am Mittwoch beschließen, wie die Zeitung berichtete. Demnach ist der Vorschlag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) abgestimmt.