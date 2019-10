Bäckerei-Kette : 40 Oebel-Filialen in Bonn und der Region gerettet

Eine Filiale der Bäckerei Oebel in der Bonner Straße in Bonn. Anfang Oktober wurde das Insolvenzverfahren der Oebel-Gruppe eröffnet. Foto: Benjamin Westhoff

Aachen/Köln. Für 40 Filialen der insolventen Bäckerei-Kette Oebel haben sich Investoren gefunden. Ein Großteil der Filialen aus dem Kölner Raum wurden von der Bäckerei Schneider übernommen.

240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Oebel-Gruppe können aufatmen. Sie arbeiten in den 40 Filialen, für die sich Investoren gefunden haben, die auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen, wie ein Sprecher des Insolvenzverwalters Dirk Wagner am Dienstag mitteilte. Ein Großteil der Filialen aus dem Kölner Raum wurden von der Bäckerei Schneider übernommen. Das Unternehmen mit Sitz in Elsdorf betreibt bislang bereits 114 Filialen im Rheinland. Weitere Oebel-Standorte gingen an die Bäckereien Hardt, Lohner und Merzenich, die ebenfalls in der Region ihren Sitz haben. Von ursprünglich einmal 30 Filialen in der Region gebe es damit bislang für 20 einen Investor. Und Brinker übernimmt laut dem Insolvenzverwalter Dirk Wegener bis auf einen alle Düsseldorfer Standorte und führt sie unter dem Namen Oebel weiter.