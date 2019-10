Regionalkonferenz : Minister Altmaier trommelt in Bonn für die Gründerszene

HINTERGRUND

In Deutschland fehlen oft heimische Geldgeber, die Start-ups nach der Gründungsphase weiteres Wachstum ermöglichen. So geraten erfolgversprechende deutsche Start-ups häufig in Abhängigkeit ausländischer Investoren - mit der Gefahr, dass die Technologie abwandert. „Bei den Investoren gibt es nach wie vor ein Riesenloch im mittleren Bereich“, so Carsten Rudolph, Geschäftsführer der Förderagentur BayStartup in München. „Die ersten ein, zwei Millionen Euro sind für die meisten Start-ups kein Problem.“ Schwierig werde es ab zehn Millionen Euro. dpa