14. Bonner Unternehmertage : Laschet will den "gefesselten Riesen" befreien

Foto: Benjamin Westhoff Der Ministerpräsident Armin Laschet bei seinem Vortrag bei den Bonner Unternehmertagen.

Bonn NRW-Ministerpräsident Armin Laschet spricht bei den Bonner Unternehmertagen über Misstände und Perspektiven des Landes Nordrhein-Westfalen, das er einen „gefesselten Riesen“ nennt.



Von Victoria Thiele

Hier die schwindende Infrastruktur in ländlichen Gebieten, dort die prosperierenden Zentren: Nordrhein-Westfalen hat viele Gesichter. NRW sei wie ein gefesselter Riese, sagte Ministerpräsident Armin Laschet am Montagabend bei den Bonner Unternehmertagen. Und bekannte zugleich: "In Bonn zu sein, ist immer gut. Es ist eine dynamische Stadt." Zwischen diesen beiden Polen bewegte sein Vortrag in der Redoute, der unter dem Motto "Nordrhein-Westfalen - Motor für eine neue Dynamik in Deutschland" stand.

Laschet nannte bei seiner Stärken-Schwächen-Analyse als Positivbeispiele die starke Industrie, eine wachsende Startup-Szene, das hohe Maß an Internationalität, die auch durch den Sitz der Vereinten Nationen in Bonn zustande komme. Auf der anderen Seite sei NRW das Land der Staus, der schlechten Internetverbindung in ländlichen Gebieten und der verfallenden Infrastruktur - all das hemme die wirtschaftliche Entwicklung.

"Das alles wäre schon Problem genug, aber die Lage in unserer Welt ist so dramatisch, dass gleichzeitig noch mehrere Dinge mit gleicher Wucht auf uns einwirken", sagte Laschet und erweiterte die Perspektive auf die Debatte um Dieselverbote,den Brexit, den Handelskrieg der USA mit China und den Klimawandel. Um in dieser schwierigen globalen Lage bestehen zu können, müsse NRW vor allem Bürokratie abbauen, das betonte der Ministerpräsident immer wieder. Reglementierungen wie Fahrverbote für Dieselfahrzeuge lehnt er ab.

Stattdessen forderte er Prozessebeschleunigen, um die Stärken des Landes zu fördern und die Schwächen auszugleichen: Eine nordrhein-westfälische "Akademie für internationale Politik" mit eigenem Campus soll kreative Forscher in hervorbringen und so die Internationalität sicht- und nutzbarmachen, die Planung und das Management von öffentlichen Bauprojekten sollen schneller und effizienter ablaufen, die Förderung von Innovationen an Hochschulen soll zu mehr Unternehmensgründungen und damit neuen Arbeitsplätzen führen.

Für Laschet ist wichtig, dass NRW technologisch bei globalen Trends mithalten und so die Standards mitbestimmen kann. Er will den Riesen NRW befreien, dementsprechend nennt er seine Maßnahmen zum Bürokratieabbau "Entfesselungspakete". Sein Beispiel: Unter seiner Regierung sei eine Vorgabe abgeschafft worden, laut der Chemiekonzerne jede geplante Veränderung online veröffentlichen mussten.

Dazu gehörte auch die Verpflichtung, Baupläne von Chemieanlagen ins Netz zu stellen. Das Problem war Laschet zufolge dabei: Genau zwei Leute verstünden solche Pläne, "der chinesische Konkurrent und der Industrieterrorist." Die Abschaffung der Vorgabe habe dazu geführt, dass Evonik als zweitgrößtes deutsches Industrieunternehmen seinen Sitz in NRW belassen habe - trotz steuerlich vorteilhafter Angeboten aus Thailand und Singapur.

Fälle wie dieser belegen für Laschet den Erfolg seiner Strategie, zu der auch die Digitalisierung von Behördenvorgängen gehört. Er hofft, damit ein Vorbild zu werden: "Wenn man gesehen hat, dass Bürokratieabbau sich lohnt, wird es vielleicht auch irgendwann die Berliner Ebene erreichen."